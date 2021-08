Lisa Barcelos comenta polêmica com Nego do Borel e Duda Reis: Não era amiga

Lisa Barcelos, influenciadora que se envolveu com Nego do Borel enquanto ele ainda namorava Duda Reis, voltou a comentar a história polêmica. Ela esclareceu aos seguidores que nunca foi amiga de Duda.

“Nunca fiquei com alguém que já namorou ou namorava com alguma pessoa que já chamei de AMIGA, na época de toda polêmica eu não era amiga de ninguém, mas óbvio que não deixou de ser errado por isso, era só uma coisa que queria esclarecer há algum tempo”, respondeu em um story no seu Instagram ao responder perguntas sobre coisas que nunca fez.

Eu não era amiga dela, apenas gravei um vídeo pro Tiktok quando nos encontramos por acaso, mas como já disse, isso não tira o fato de ter sido MUITO ERRADO, e apenas eu sei o quanto o carma foi duro comigo.

Lisa diz que está “vivendo para ser melhor” e não cometer os mesmos erros e afirma que nunca teve intenção de fazer mal a ninguém.

“Muitas pessoas ficaram com uma imagem ‘muito má’ de mim depois do acontecido, e eu não julgo, mas me entristece saber disso. Mas quem continuou aqui sabe da minha essência e acredita na minha evolução”, complementou.

Relembre

Em janeiro deste ano foi vazado um áudio em que Lisa Barcelos assumia uma relação com Nego do Borel. No registro, a jovem, com 18 anos, relatou momentos íntimos que aconteceram na própria casa do cantor, na Barra da Tijuca, onde ele morava com Duda até o fim do noivado, em dezembro.

A notícia fez com que Duda Reis falasse sobre o seu relacionamento com o ex-noivo por meio das redes sociais. Em uma série de vídeos, a modelo afirmou ter vivido um relacionamento abusivo e acusou o funkeiro de agressão física.

Duda Reis registrou um boletim de ocorrência contra Nego do Borel acusando o cantor de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV (infecção sexualmente transmissível).

O cantor também registrou uma ocorrência contra a ex-noiva por difamação após a publicação dos vídeos nas redes sociais.

No mês passado, Nego do Borel foi indiciado por lesão corporal contra a ex-namorada, a assessora de imprensa Swellen Sauer.