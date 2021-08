Deputados estudam possibilidade de dar continuidade a concurso da PC e beneficiar cadastro de reserva

O convidado do ContilNet desta semana foi o deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo (PV), que falou com nossa reportagem sobre seu mandato, destacou os principais projetos de sua autoria, as pretensões políticas para 2022 e a relação entre o governador Gladson Cameli e a Casa do Povo.

Com interesse na pré-candidatura ao mesmo cargo que exerce atualmente, Longo explicou que tem recebido apoio da população e de lideranças políticas que acreditam no seu trabalho.

“Tenho lutado por um mandato propositivo, comprometido com os interesses da população, fortalecendo o combate à corrupção e sempre optando pelo debate sem violência. Tenho encontrado o apoio das pessoas que me conhecem e sabem do trabalho que realizo, por isso meu nome está à disposição para a pré-candidatura”, disse o deputado.

Na ocasião, Longo também pontuou como a base de apoio ao governo tem se estruturado na Aleac, principalmente para as próximas eleições.

“Temos caminhado de uma forma muito positiva, com projetos de autoria do governo aprovados, inclusive, ainda que o debate e as discordâncias atravesse esse processo – o que é muito natural em uma democracia e no parlamento”, continuou.

O líder do governo trouxe para a discussão dois debates emblemáticos e atuais: a situação dos trabalhadores do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac) e os integrantes do Cadastro de Reserva da Polícia Civil.

Longo e o deputado Roberto Duarte, em parceria e por meio de seus gabinetes, estão estudando a legislação e o edital para buscarem uma possibilidade jurídica de reavaliar o entendimento sobre o concurso da Polícia Civil. “Estamos buscando uma caminho para essas pessoas, em conjunto, para encaminhar à PGE e tentar encontrar uma solução. Foi um pedido dos colegas da base e do deputado Roberto que desde o início acompanha este tema”, concluiu.

Longo acredita que se for encontrada uma fórmula legal, o governador ficará feliz em poder destravar a continuidade do concurso.

Assista a entrevista completa: