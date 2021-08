Longo faz indicação para restabelecer concorrência entre empresas de ônibus que transportam passageiros para Cruzeiro do Sul

Durante a sessão desta terça-feira (31) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo apresentou uma indicação relacionada ao serviço de transporte intermunicipal para a cidade de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o líder do governo, existiam três empresas de ônibus atuando no trecho entre a capital Rio Branco e a cidade do Juruá, mas um delas encerrou os trabalhos no Estado por falta de condições. A partir disso e levando em consideração a lei da oferta e procura, o preço das passagens aumentou com a diminuição da concorrência.

“O valor era de R$90, depois passou para R$ 120 e, atualmente, está custando R$ 150”, apontou o parlamentar.

Longo recebeu uma reivindicação da Câmara de Cruzeiro do Sul, pelo vereador Gilmar Giles, pedindo que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) faculte o ingresso de uma nova empresa, de moda a restabelecer a concorrência nesse serviço.

“Vou cobrar da Ageac e de todos os órgãos do governo um avanço nesse sentido. É uma necessidade da população. Com o restabelecimento da concorrência, os preços cobrados passam a ser mais justos. Não podemos chegar a um monopólio, tendo muitas empresas interessadas em ofertar os serviços”, salientou.

O líder também registrou a situação dos trechos com buracos e crateras na BR-364, que precisam de um olhar atento por parte do governo federal, já que o tráfego precisa ocorrer da melhor forma possível, sem provocar danos às empresas e aos consumidores.