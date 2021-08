Longo parabeniza Gladson por PL que vincula servidores do antigo Pró-Saúde à Sesacre: “Evita impactos sociais”

O deputado Pedro Longo aproveitou a sessão remota desta quarta-feira (4), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para elogiar a atitude do governador Gladson Cameli de regularizar a situação dos servidores do antigo Pró-Saúde e extinguir o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac).

O projeto de lei foi encaminhado pelo executivo nesta terça-feira (3) à Aleac para apreciação dos parlamentares.

O deputado esclareceu que os servidores fizeram concurso de boa-fé, acreditando que seriam incorporados ao quadro efetivo do Estado.

“O louvável a atitude do governador tomar essa decisão para beneficiar esses servidores que há tanto tempo buscam solução para esse problema. Preservar os empregados em seus ambientes de trabalho, evitando quaisquer impactos sociais, é um compromisso dessa gestão”, destacou o líder do governo na Casa do Povo.

Com o PL, os o executivo fica autorizado a vincular os trabalhadores ao quadro da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

“Na data de promulgação da Lei, todos os empregados serão considerados lotados nos setores em que já se encontram em atividade”, diz um trecho da proposta.

Ao final, Longo garantiu que a medida é constitucional e que o gesto do governador demonstra seu compromisso com os empregos no setor público, destacando a contratação de mais de 500 professores, a convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar, a convocação de policiais civis, além da geração de centenas de empregos na iniciativa privada em razão das obras em andamento.