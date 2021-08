Longo se reúne com distribuidoras e Procon para tratar sobre alto preço de combustíveis no AC

Como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo decidiu convocar uma reunião nesta quinta-feira (18) para tratar sobre a venda de combustíveis no Estado.

O encontro marcado para as 15h contará com a participação de outros parlamentares, representantes de algumas das distribuidoras de combustíveis e membros do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC).

As questões a serem discutidas giram em torno dos altos preços cobrados pelos produtos e a composição de custos.

“Além disso, queremos saber o que justifica o fato de que as distribuidoras fornecem o mesmo combustível com valores diferentes para para os postos, por exemplo”, explicou o líder do governo na Casa do Povo.

“Não podemos permitir que isso aconteça, até porque em algum momento a conta injusta chega para a população, que acaba sendo prejudicada. Vamos entender quais são as justificativas dadas pelas distribuidoras e chegar a um caminho que anule qualquer possibilidade de irregularidade”, continuou.

Longo, que já havia solicitado ao Procon uma investigação sobre o caso, fez questão de ouvir os envolvidos na situação.

Após a indicação do líder, o órgão notificou, ainda nesta semana, as distribuidoras de petróleo localizadas no Estado para encaminharem a documentação necessária à análise de possíveis abusividades nos valores repassados aos postos revendedores.

“O foco é a resolução e a preservação dos direitos dos consumidores acreanos”, finalizou o político.

A reunião dará continuidade à pauta debatida na Audiência Pública realizada no último dia 7 de julho, mediante requerimento proposto pelo deputado Roberto Duarte (MDB).