Luciano Camargo surpreende fãs, assume amor por rapaz e não se controla: ‘Agora sim!’

Luciano Camargo surpreendeu os fãs, seguidores e internautas nas redes sociais ao fazer uma verdadeira declaração de amor e dessa vez, o cantor não homenageou sua esposa Flávia Fonseca, como de costume, mas sim a um belo rapaz . Vale lembrar que o sertanejo é casado desde 2003 com Flávia.

Para a surpresa de todos, Luciano surgiu no Instaram para desejar feliz aniversário ao seu terceiro herdeiro, Nathan Camargo, fruto da relação com a empresária Mariana Costa. Sendo assim, ele não poupou em palavras para expressar o quanto ama o filho, e emocionou os internautas com uma linda declaração.

“Desde que você nasceu, que é um presente diário em minha, embrulhado com gratidão, alegria, e amor… Vc é uma das razões que tenho para acreditar que sou abençoado por Deus… Feliz aniversário, meu filho!”, escreveu o cantor na legenda do post.

Além de Nathan, Luciano é pai de Wesley Camargo, seu filho com Cleo Loyola, e das gêmeas Isabella e Helena, suas filhas com Flavia.