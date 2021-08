Luísa Sonza desabafa sobre música com indireta para Whindersson Nunes

Em entrevista ao canal do YouTube da Foquinha, Luísa disse que deixou a letra “meio pronta”, mas que um dia chamou as amigas e cantoras Day e Carol Biazin para sua casa, apagou as luzes e desabafou com as duas coisas que nunca chegou a contar para mais ninguém, no escuro. Depois, as três encaixaram alguns versos na letra e trabalharam na melodia.

A cantora ainda contou que o momento mais doce de seus 22 anos foi quando ela e o cantor Vitão já namoravam, mas ainda não tinham assumido publicamente o namoro: “Eu me sentia completa. Não tinha tido todo o caos ainda”, disse. Por fim, Luísa comentou que seu próximo trabalho vai depender do que acontecerá em sua vida daqui para a frente: “Eu já estou pensando no próximo álbum, no que eu quero de referências musicalmente falando. A história desse álbum vai depender dos próximos capítulos da minha vida”.