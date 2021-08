Será que acabou? Luísa Sonza e Vitão podem ter terminado o relacionamento. Isso porque, de acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal O Dia, o casal tem escapado de perguntas a respeito do fim do relacionamento.

De acordo com a reportagem, correm rumores de que os dois não estão mais juntos, mas a assessoria do casal tem evitado responder questionamentos sobre o tema. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!