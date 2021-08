Luísa Sonza escandaliza, expõe foto no vaso sanitário e choca: “Você não precisa disso”

Nesta segunda-feira (02), Luísa Sonza surpreendeu seus seguidores nas redes sociais. Isso porque, inesperadamente, a loira publicou uma foto onde aparece sentada no vaso sanitário, olhando diretamente para a câmera que está lhe flagrando.

A princípio, apesar de estar aparentemente fazendo suas necessidades, a cantora não expõe nenhuma de suas partes íntimas. Entretanto, ela dividiu opiniões nos comentários da publicação, já que muitos não esperavam lhe ver em um momento tão íntimo por vontade da própria.

“O que tá acontecendo com ela? Cada post sem noção”, disse um internauta. “Você não precisa disso pra demonstrar seu talento, mas do jeito que está, parece que isso é inspiração pro novo álbum”, opinou outra seguidora de Luísa Sonza.

De fato, a cantora quebrou tabus ao publicar uma foto no vaso sanitário. Entretanto, houveram pessoas que fizeram questão de lhe elogiar na foto inusitada. “Linda até no vaso”, disse um. “Maravilhosa em todas as maneiras”, pontuou outro. “cuidado, Luísa. um véi onde eu moro morreu recentemente pq uma cobra mordeu o butico dele enquanto ele cagava”, brincou um terceiro.