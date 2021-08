Luísa Sonza sobre música do fim de relacionamento com Whindersson: ‘A que mais arrancou lágrimas’

A cantora e compositora Luísa Sonza deu uma entrevista e desabafou sobre a música feita sobre o fim do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. Quando foi lançada, a música Penhasco de seu novo álbum logo foi associada com o ex-namorado da artista.

No mês de julho, a cantora Luísa Sonza lançou sua mais nova produção musical. Seu novo álbum, Doce 22, foi dedicado aos seus 22 anos e fala um pouco sobre esta fase de sua carreira. O que chamou a atenção é uma das 14 faixas produzidas pela artista.

A música Penhasco possui uma letra bem curiosa e os fãs não deixaram escapar uma possível associação da melodia com o fim de seu relacionamento com Whindersson Nunes. Seu novo projeto já ultrapassou os 150 milhões de visualizações na plataforma Spotify.

Em uma entrevista para o canal Foquinha, no YouTube, Luísa Sonza desabafou sobre a canção ser uma indireta para Whindersson Nunes. A cantora revelou que a música Penhasco, a 11ª faixa do álbum Doce 22, foi a melodia que mais tirou lágrimas em seu novo projeto.

A artista disse que a letra da música estava bem adiantada, porém ela foi finalizada um dia que convidou as cantoras Carol Biazin e Day para uma visita em sua casa. Chegando lá, ela disse que desligou as luzes e revelou para as amigas segredos que escondia apenas para si mesma.

Logo depois do desabafo, elas se juntaram para escrever mais alguns versos e concluíram a melodia que a deixou emocionada.