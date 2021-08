Luto no rock: morre, aos 80 anos, eternizado integrante dos Rolling Stones

Faleceu, na manhã desta terça-feira (24), um dos integrantes da eternizada banda britânica de rock Rolling Stones, o baterista Charlie Watts, aos 80 anos de idade.

Charlie estava em um hospital da cidade de Londres, no Reino Unido e, no início deste mês de agosto, havia sido submetido a uma cirurgia às pressas, cujo motivo, de acordo com o seu assessor, não foi especificado. Na mesma semana da cirurgia, a informação de que o baterista ficaria fora da turnê dos Rolling Stones veio acompanhada da informação de que Charlie não estaria bem.

A notícia da morte do músico veio através de sua assessoria, que confirmou o falecimento mas não anunciou o motivo da morte: “Faleceu pacificamente num hospital de Londres, esta terça-feira de manhã, rodeado pela família.”, afirmou a equipe.

