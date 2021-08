Mãe e filha de 9 anos são agredidas e abusadas durante piquenique no Horto Florestal, em Rio Branco

Em denúncia feita ao site G1 Acre, uma professora que pediu para não ter o nome revelado disse que ela e sua filha de apenas 9 anos foram agredidas e abusadas durante piquenique no Horto Florestal, em Rio Branco.

A acreana relatou que estava com um sobrinho de 2 anos e uma amiga da sua filha, também de 9 anos, andando por uma das trilhas do local, quando foi surpreendida pelos criminosos encapuzados que saíram de dentro da mata com os rostos cobertos e armados. O caso ocorreu na última sexta-feira (6).

“Encostaram duas armas na gente, pediram para baixar a cabeça, nos levaram para dentro da mata e começaram a pegar em nossas partes íntimas, da minha filha também. Bateram em mim, na minha filha, fiquei com o rosto, pescoço e nariz machucados”, relembrou.

Os bandidos ainda conseguiram levar três celulares, bolsas, a chave do carro e outros objetos.

A vítima contou que ligou para a polícia minutos após o ocorrido. Os agentes foram ao local, mas ninguém foi preso. No dia seguinte, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia e procurou a direção do parque.

“Fiquei muito chateada, houve negligência por parte do Horto. Por isso, vou comprar essa briga e procurar um advogado e não vou deixar isso assim. Isso é antigo [falta de segurança] e não fazem nada”, criticou.

A genitora conta que sua filha não consegue dormir desde que o fato ocorreu.

“Ela chorou e disse: ‘Não, moço’. Ele deu um murro no estômago dela que caiu dentro do mato. Estavam muito agressivos. Acredito que estavam drogados. Levei um chute e cai e acho que se assustaram porque gritei e ouvimos o barulho de alguém e eles saíram correndo” falou.

“Minha filha não está dormindo, chora se me ouvir falar [no dia do crime]. Eu gritava para ele não fazer aquilo e levei um chute que quase apaguei”, concluiu.