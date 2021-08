Mailza diz que não descarta possibilidade de ser vice de Gladson em 2022: “Na política, nada é concreto”

Durante entrevista exclusiva ao ContilNet, a senadora Mailza Gomes comentou as últimas especulações ventiladas na mídia sobre a possível escolha do seu nome para ser vice de Gladson Cameli nas eleições de 2022, quando o chefe do executivo deve concorrer à reeleição.

Para compor a chapa de Cameli, Mailza teria que desistir da disputa pelo Senado Federal. A progressista disse que não teve nenhuma conversa com o governador sobre assunto, mas que não descarta a possibilidade.

“Na política nada é concreto. Tudo isso envolve muita conversa, bastidores. Ele está no poder e tem uma gama de partidos, e tudo isso tem que ser levado em consideração”, pontuou.

Gomes disse que está focada em seu trabalho e, no momento, não está discutindo nem a sua candidatura.

“Não descarto nenhuma conversa, possibilidade de conversar, ceder ou contribuir de outra forma, mas, no momento, estou focada no trabalho. Não estou discutindo nem a minha pré-candidatura em um momento com esse. Estou mais focada no resultado do meu trabalho. Não abro mão dos meus princípios e do que quero”, continuou.

Mailza reiterou que os diálogos dentro da base precisam continuar acontecendo para 2022.

“Minha posição é essa: estou no Senado, na presidência do partido e vou trabalhar muito para manter minha candidatura ao Senado, mas isso não é a qualquer custo e de qualquer jeito, até porque, para ser candidata, preciso do apoio de muitos partidos, inclusive os que estão na base do governador. Isso é uma questão de conquista. Precisamos conversar sobre isso para dar espaço a todo mundo”, finalizou.

A senadora também chegou a comentar o surgimento de outros nomes, como o de Jéssica Sales e Márcia Bittar, para a disputa pelo Senado.

O trecho da entrevista está disponível no minuto 12:20. Confira, na íntegra, clicando AQUI.