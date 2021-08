Mailza Gomes e Francinete Barros representam o AC em encontro do Movimento das Mulheres Progressistas

Aconteceu na manhã desta quarta-feira (11), em Brasília, o encontro do Movimento das Mulheres Progressistas.

O evento contou com a participação da senadora Mailza Gomes e da coordenadora estadual do partido, Francinete Barros.

“Parabenizo o Progressistas pelo compromisso, responsabilidade e carinho com as mulheres na política. Estamos juntas pela construção do protagonismo das mulheres na política”, disse a senadora.

O objetivo era construção do protagonismo das mulheres na política, visando especialmente as próximas eleições, em 2022.

A presidente do Movimento Mulheres Progressistas, a deputada federal Iracema Portella, acolheu as mulheres no evento.