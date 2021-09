Mailza se pronuncia sobre arquivamento de impeachment contra Bocalom: “Fortalece a democracia”

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) se pronunciou, em nota enviada através de sua assessoria de comunicação, sobre arquivamento do pedido de impeachment do prefeito Bocalom, do mesmo partido.

Para a senadora e presidente regional da sigla, Bocalom “sempre fez tudo dentro da legalidade sem ferir nenhum preceito legal” e o arquivamento “fortalece a democracia”.

Confira a nota na íntegra:

A Câmara Municipal de Rio Branco rejeitou, com firmeza, o pedido de impeachment do prefeito Bocalom, que sempre fez tudo dentro da legalidade sem ferir nenhum preceito legal.

Sabemos da seriedade do Bocalom, e portanto, tivemos uma votação expressiva com 14 votos favoráveis contra abertura do processo.

O arquivamento fortalece a democracia e mostra que nossa Rio Branco ainda tem muito a ganhar com o compromisso e seriedade do nosso prefeito.