Maior popstar do Afeganistão mostra fuga do país em avião de carga americano

Aryana Sayeed, a maior estrela pop do Afeganistão compartilhou em suas redes sociais imagens que mostram como ela escapou do país em um avião de carga americano que partiu de Cabul direto Doha no Catar. A estrela, jurada da versão local do ‘The Voice’ e apelidada de “Kardashian Afegã”, conseguiu fugir durante a tomada de poder do Talibã e revelou temer pelas vidas das mulheres que exerciam cargos públicos até a chegada dos novos líderes, que pregam a imposição de uma Lei islâmica rígida.

Em sua publicação, Aryana mostrou o interior da aeronave fazendo o sinal de vitória ao lado do marido. É possível ver a bandeira americana ao fundo e o espaço todo ocupado por pessoas sentadas no chão. “Estou bem e viva e depois de algumas noites inesquecíveis, cheguei a Doha, no Catar, e estou esperando meu voo de volta para casa em Istambul”, escreveu a cantora de 36 anos para seus 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

Em uma publicação posterior, a popstar confirmou que havia conseguido embarcar para a Turquia. “Depois que chegar em casa e minha mente e minhas emoções voltarem ao normal de um mundo de descrença e choque, terei muitas histórias para compartilhar com vocês”, escreveu.

Mais tarde, Hasib Sayed, marido de Aryana, aproveitou o sono da cantora para “invadir” seu instagram e fazer um relato e homenagem à esposa. “Ela adormeceu no momento em que descansou a cabeça logo após entrarmos no avião programado para nos levar para fora de Doha, no Catar. Eu estava apenas olhando para ela e me lembrando de quão bravamente e quão destemidamente ela lidou com os momentos mais recentes, mais difíceis e mais perigosos de sua vida. Tenho muito que escrever, mas temos que decolar logo para o que será mais um voo de uma viagem recente que a certa altura parecia nosso destino final”, escreveu.

“Para você e muitos outros, ela pode ser apenas uma Artista com uma bela voz e um talento excepcional. Mas para mim, ela é uma campeã destemida que muitas vezes foi um modelo até para mim. Vou deixá-la dormir em paz por enquanto, pois logo ela terá muitas histórias para contar. PS. Ela ainda está dormindo e não sabe que postei esse pequeno boomerang dela!!! Surpreenda-a com seus lindos comentários para quando ela chegar na nossa próxima parada e se reconectar à internet”, continuou Hasib, pedindo o apoio dos fãs.

Apoiadora do exército afegão, Aryana muitas vezes falou sobre os feitos das forças armadas do país contra o avanço do Talibã. Ela revelou também o temor pela vida de Salima Mazari, uma das mais importantes políticas afegãs, recentemente capturada. “Nas províncias controladas pelo Talibã, não existem mais mulheres lá, nem mesmo nas cidades. Eles estão todos presos em suas casas”, disse Salima em uma entrevista antes que sua região caísse nas mãos dos terroristas.

Há o temor que mulheres que estudem e tenham papéis relevantes na cultura, esporte e política do Afeganistão sofram repressão por parte do Talibã, e a execução é tida por elas como um destino certo. Porta-vozes do governo Talibã reiteram que respeitarão os direitos das mulheres e prometes anistia para aqueles que tiveram ligações com nações ocidentais, mas muitos acreditam que o discurso não será colocado em prática.