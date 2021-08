Mais barraco! Acreana Raissa Barbosa ataca MC Mirella e briga é exposta: “Sua doida”

A discursão entre a acreana Raissa Barbosa e a MC Mirella está pegando fogo nas redes sociais. O colunista do Leo Dias voltou a estampar um novo episódio de confusão na manhã desta quinta-feira (19) envolvendo os nomes das ex- amigas de reality show.

De acordo com o coluna, após MC Mirella voltar a afirmar, no podcast PodDarPrado, que Raissa Barbosa se envolveu com Dynho Alves, enquanto eles eram casados, a vice-Miss Bumbum 2017 voltou às redes sociais na última quarta-feira (18/8) para desmentir a funkeira.

No Twitter, Raissa compartilhou o print de uma conversa de 2019, em que aparece parabenizando o dançarino. “O print de junho de 2019 que eu estava mandando mensagem, dona Mirella, é esse? Que você ameaça expor e não tem nada demais! [Sou] Só eu parabenizando ele pelo clipe dele que eu participei! Depois disso, eu não tive nada com ele, sua doida! Então, não teve traição, caralho”, disparou Raissa.

