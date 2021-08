Mais de 19 mil pessoas já receberam primeira dose da vacina contra Covid-19 em Sena

A campanha de vacinação contra a Covid-19, em Sena Madureira, está avançando. De acordo com levantamento do setor de imunização, 19.194 moradores já receberam a 1ª dose do imunizante. Com relação à segunda dose e dose única, já são 8.205 moradores.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização, todas as unidades de saúde do município disponibilizam doses da vacina. “Muitas pessoas estavam resistindo em tomar a vacina, mas ultimamente temos visto que a procura tem aumentado. É importante que as pessoas procurem as unidades de saúde, visto que, a vacinação é fundamental”, comentou.

No presente momento, as doses do imunizante estão sendo ofertadas para pessoas a partir dos 12 anos de idade, sem comorbidades.