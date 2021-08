Mais um: Marido é esfaqueado pela esposa que chegou em casa bêbada

Desta vez o crime aconteceu em uma residência localizada no bairro Santa Letícia, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Um homem de 42 anos foi atacado a facadas pela esposa na noite de domingo (15). Conforme as informações da ocorrência, a mulher chegou em casa embriagada e iniciou discussão com o marido.

Em meio a discussão, a acusada enfurecida pegou uma faca e partiu para cima do marido. O homem foi ferido em diferentes partes do corpo e ficou agonizando.

A mulher fugiu do local e a vítima foi socorrida ao posto de saúde do município. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.