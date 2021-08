Márcia Bittar recebe apoio de Tamir de Sá, o primeiro prefeito a abraçar oficialmente sua pré-candidatura

Em suas andanças pelo interior do Acre, em busca da consolidação de sua pré-candidatura ao Senado Federal, a professora Márcia Bittar conseguiu o apoio oficial do primeiro prefeito dos municípios isolados.

Tamir de Sá (MDB), gestor da cidade de Santa Rosa do Purus, declarou que está com Márcia na disputa pelo cargo nas eleições de 2022. O anúncio foi dado durante uma vista que a pré-candidata fez ao município, acompanhada do senador Marcio Bittar.

“Uma satisfação muito grande receber a Márcia e o Marcio aqui. Quero deixar claro que estamos à disposição para apoiar e ajudar na sua pré-candidatura”, destacou o prefeito.

Na ocasião, Tamir teceu elogios à Márcia.

“Você [Márcia] mostrou que vai ter competência para nos ajudar no Senado, com a destinação de recursos, principalmente. Sua sensibilidade para constatar os problemas que enfrentamos e buscar soluções para eles é muito importante”, concluiu o gestor.

Bittar agradeceu o prefeito e apontou que os municípios mais afastados devem receber uma atenção especial por parte dos governos Estadual e Federal.