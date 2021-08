Márcia Bittar visita criança do Acre que foi chamada por Bolsonaro de “brasileiro valente”

A pré-candidata ao Senado Federal em 2022 pelo Acre, Márcia Bittar, fez questão de ir até a casa do pequeno Gabriel, em Tarauacá, após o vídeo da criança ser compartilhado na página oficial do presidente Jair Bolsonaro.

SAIBA MAIS: Menino de Tarauacá ganha destaque no Facebook de Bolsonaro; veja vídeo

O garoto surpreendeu os participantes da motociata que aconteceu na última sexta-feira (13), no município, quando foi visto em sua bicicleta com a bandeira do Brasil. Márcia registrou o momento.

“Eu fiquei muito feliz. Um acreano em destaque e um reconhecimento das manifestações que fazemos. Gabriel fez um sacrifício para participar de uma caminhada a favor da democracia e do nosso presidente”, explicou Bittar.

“Estamos vivendo um momento muito delicado em que estamos indignados com os ataques e perseguição que o Bolsonaro vem sofrendo por aqueles que não foram eleitos e querem tirar o seu mandato de forma arbitrária”, continuou.

Ao compartilhar o vídeo, Bolsonaro chamou Gabriel de “brasileiro valente”.