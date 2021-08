Marechal Thaumaturgo: avião com prefeito Isaac Pyanko pousa e decola no aeródromo mesmo com a proibição da ANAC

Os moradores estão revoltados com o prefeito Isaac Pyanko, de Marechal Thaumaturgo , no interior do Acre, que está desrespeitando a determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, na qual proibiu pousos e decolagem de voos no aeródromo da cidade pelas péssimas condições da pista. Enquanto os munícipes precisam viajar de barco, nas águas de difícil navegação devido o verão amazônico, o gestor e o vice-prefeito burlam as normas. Também são realizados voos do emergência do TFD.

“O aeródromo do município já se encontra totalmente pavimentado com massa asfáltica. Sendo que as empresas Dugomes e Aerobran enviaram documentação ao prefeito pedindo a normalização dos voos comercias e o mesmo não atendeu. Porém, o prefeito Isaac Piyãko e o vice-prefeito usam o aeródromo em voos particulares, enquanto a população sofre com o deslocamento para Cruzeiro do sul viajando a rabetão. Muitas pessoas se encontram doentes no município por não ter condições de se deslocar de rabetão”, relatou um morador sob a condição de anonimato.

Nesta terça-feira (10), Pyanko e a esposa, que é pré-candidata a deputada estadual, viajaram para a cidade Jordão, na qual irão cumprir agenda política ao lado do Senador Sérgio Petecão. Também estava no voo o vereador Rosildo (PSD, de Porto Walter, além do assessor de comunicação da Prefeitura de Marechal Thaumaturgo.

A foto da viagem foi divulga pelo vereador de Porto Walter.

Em dezembro de 2020, a Agência Nacional de Aviação (Anac) determinou a suspensão de voos para as cidades de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, no interior do Acre. As cidades são isoladas com acesso apenas por barco ou avião. A suspensão seria devido às más condições das pistas de pouso.