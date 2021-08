Marido de atriz morre ao cair de Pedra do Arpoador: “Meu grande amor me deixou”

Sergio Stamile, marido da atriz Carla Daniel, filha do diretor Daniel Filho, da TV Globo, morreu após um acidente fatal na Pedra do Arpoador. O corpo dele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (11), entre as praias de Ipanema e Arpoador, na Zona Sul do Rio. Segundo pessoas próximas à família, Sergio teria ido meditar na Pedra do Arpoador, quando teria escorregado e caído e não sobreviveu à queda.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte de um homem, cujo corpo foi encontrado no Parque Garota de Ipanema, Zona Sul da cidade, na manhã desta terça-feira (10/8). A perícia foi realizada no local e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro para identificação. Diligências seguem em busca de testemunhas e outras informações que possam auxiliar a esclarecer o caso.