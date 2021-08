Matrículas para o segundo semestre do Sisu se encerram nesta segunda

Os aprovados na segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até esta segunda-feira (16/8) para fazer a matrícula para as instituições públicas de ensino superior. O resultado dos pré-selecionados foi divulgado na última terça-feira (10/8). O período de matrícula começou na quarta-feira (11/8) e se encerra hoje.

Nesta edição do programa, foram registradas 697.764 inscrições para as mais de 62 mil vagas. Já o número de candidatos inscritos foi de 365.495. O número de inscrições é superior ao de inscritos porque cada candidato pode fazer inscrição em até duas opções de cursos, turnos e instituições de sua escolha.

Ainda podem se inscrever na lista de espera do programa os candidatos que não foram contemplados na chamada regular. Eles também têm até esta segunda (16/8) para fazer isso. O resultado será divulgado na quarta-feira (18/8) e a convocação para matrícula será no dia seguinte (19/8).

Puderam se candidatar a uma vaga pelo Sisu os estudantes que fizeram a edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtendo nota maior que zero na redação e que não participaram na condição de treineiro.

