Mbappé treina no PSG, mas tem até número da camisa definido no Real Madrid, diz jornal

O atacante Kylian Mbappé participou normalmente do treino do Paris Saint-Germain nesta sexta-feira, no Centro de Treinamento Camp des Loges. Existe a expectativa de que seja anunciado em breve o acerto com o Real Madrid pela transferência do jogador.

O jornal “Marca” havia dito que isso poderia acontecer ainda nesta sexta, mas depois indicou que o clube espera anunciar oficialmente o reforço até domingo, no máximo segunda-feira — a janela de transferências fecha na terça.

O clube espanhol aumentou a oferta por Mbappé para 180 milhões de euros (170 + 10 em variáveis), o equivalente a cerca de R$ 1,1 bilhão na cotação atual. Segundo o jornal “Marca”, o PSG teria aceitado essa proposta. A quantia é a mesma que foi acertada com o Monaco na primeira transferência do atacante (falta pagar 35 milhões de euros).

Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até 30 de junho de 2022.

Quem também deu as caras no CT do Paris Saint-Germain foi o diretor esportivo do clube, o brasileiro Leonardo. O dirigente reforçou durante a semana que não é a intenção do clube negociar o atacante, mas ressaltou que ninguém está acima do projeto da instituição.

— Única coisa que posso dizer é que nada mudou em relação aos últimos dois dias. Nada mudou — declarou Leonardo, em rápida entrevista ao canal “El Chiringuito”.

