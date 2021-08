Mecânico que matou mulher e jogou corpo em vala lavou carro e oficina cheia de sangue após crime, diz perícia

A perícia criminal na oficina e também no carro do mecânico Edílson Ramo da Silva, em Chapadão do Sul, a 333 quilômetros de Campo Grande, apontou que ambos estavam cheios de sangue e foram lavados pelo suspeito.

Exame minucioso com luminol foi feito na noite dessa quarta-feira (11), dois dias após ele ter a prisão preventiva decretada pelo feminicídio contra a esposa Elisiane da Silva Alves, de 40 anos.