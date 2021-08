Médico acreano quebra silêncio, expõe abuso sexual aos 5 anos, suicídio do namorado, prisão e depressão; assista

Milhares de internautas ficaram chocados com as declarações do médico acreano Giovanni Casseb em seu Instagram. Casseb quebrou o silêncio e desabafou sobre suas intimidades em um vídeo postado no seu Instagram. A postagem já ganhou milhares de curtidas e apoio dos seus 38,9 mil seguidores.

No vídeo, Geovanni conta que foi abusado sexualmente aos 5 anos, e sai de sua casa aos 12 anos, e que no dia do seu aniversário de 21 anos seu namorado se suicidou. Casseb também conta que sofreu depressão e síndrome do pânico por 2 anos, além de gastos financeiros onde perdeu R$1 milhão, e um episódio envolvendo sua prisão.

Geovani é conhecido por compartilhar vídeos motivacionais para seus seguidores e também compartilhar dicas e sua rotina com dicas de saúde.

Assista o vídeo na íntegra: