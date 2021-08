Médicos retiram seis grãos de feijão do canal do pênis de paciente usados para “aumentar o prazer sexual”

Um homem de 30 anos foi parar no hospital com dificuldades de urinar depois de inserir seis grãos de feijão no canal do pênis. Ele contou aos médicos que a ideia retirá-los na ejaculação e aumentar o prazer sexual.

O homem, que mora em Michigan, nos EUA, confessou que já havia feito isso antes, mas nunca havia tentado utilizar tantos grãos. O caso foi reportado na revista científica Urology Case Reports.

De acordo com os médicos, os grãos retirados da uretra do homem tinham cerca de 15 mm de comprimento e 7 mm de largura. O primeiro dos seis grãos foi extraído manualmente com pomada anestésica e uma ferramenta parecida com uma pinça.

Já os cinco restantes foram removidos por meio de cirurgia. No procedimento, a uretra do homem foi esticada para que fosse inserido um tubo para passar os instrumentos cirúrgicos. Um dos grãos tinha chegado à bexiga.

Crédito: Reprodução/Urology Case ReportsTomografia computadorizada revelou que o último feijão chegou à bexiga do homem

Riscos

Os médicos envolvidos no caso alertam que introduzir qualquer objeto no canal da uretra pode danificar o tecido sensível da via uretral, que libera urina e esperma. Também pode levar à falta de controle da bexiga e infecções. Em casos mais graves, podem ser necessários cirurgia ou implantes para reconstruir tecidos do pênis e da uretra.