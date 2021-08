Menina de 13 anos perde movimentos após se engasgar com carne; pai comemora alta

Stefhany ficou na unidade de terapia intensiva (UTI) correu risco de morte, mas saiu de lá e foi encaminhada a um centro de reabilitação.

“Ela é muito forte. É um milagre! Queremos levar essa história para pessoas que passam por momentos difíceis. Tenho certeza que ela vai chegar ao final dessa batalha e se tornar mais vencedora ainda”, comemorou o pai.

Geraldo disse ainda que a filha perdeu parte dos movimentos das pernas e mãos e a visão também ficou prejudicada.

O pai acredita que a filha estará 100% em breve e comemora a vitória da alta hospitalar depois do grande susto e do período de internação. Toda família está feliz com o retorno de Stefhany para casa.