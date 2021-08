Atos pró-Bolsonaro tem acontecido em diversos estados no Brasil, mas dentre os acontecimentos de cada mobilização, o que ganhou destaque foi um garoto do município de Tarauacá, que aparece em vídeo, de bicicleta e segurando a Bandeira do Brasil em uma das mãos.

O vídeo foi publicado nesta terça-feira (17) no perfil oficial de Jair Bolsonaro no Facebook, em que escreve “Deus abençoe o nosso Brasil”, com aproximadamente 180 mil curtidas e mais de 20 mil compartilhamentos.