Messi é esperado em Paris ainda neste domingo para fazer exames médicos no PSG

Lionel Messi já é praticamente jogador do Paris Saint-Germain. Pelo menos é que garante o jornal francês “L’Equipe”. O craque argentino, que se despediu do Barcelona numa emocionante coletiva neste domingo, é esperado ainda hoje em Paris para acertar os últimos detalhes.

Na entrevista desta manhã, Messi confirmou que existe uma negociação com o PSG, mas foi a fundo no assunto e disse ainda existir interesse de outros clubes.

No entanto, segundo o diário francês, Jorge Messi, pai e agente do camisa 10, definiu um contrato de dois anos (com opção de renovação por mais um) com o brasileiro Leonardo, diretor de futebol do time parisiense.

É esperado, inclusive, que Messi realize exames médicos na manhã desta segunda-feira em Paris.

A proposta salarial dos franceses seria de 40 milhões de euros (R$ 246 milhões) anuais – o argentino ainda receberia um bônus de assinatura de 30 milhões de euros (R$ 184,6 milhões) uma vez que está sem contrato e o PSG não tem que pagar nada ao Barcelona. Neste caso, o salário de Messi superaria o de Neymar, que rondaria os 36 milhões de euros (R$ 221,6 milhões) anuais brutos.

Lionel Messi chegou ao Barcelona com 13 anos, no ano 2000, e estreou como profissional em outubro de 2004. Ele é o maior jogador da história do clube. Marcou 672 gols e anotou 268 assistências em 778 jogos oficiais com a camisa do Barça. Ao todo, o argentino conquistou 35 títulos com a camisa da equipe catalã, dentre eles quatro edições da Liga dos Campeões e 10 do Campeonato Espanhol.

Por obstáculos com o limite salarial da LaLiga e dificuldades financeiras, o Barcelona não pôde acertar a renovação de contrato com o jogador.