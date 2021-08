“Meu marido me deu um ‘vale-night’ e acho que engravidei de outro homem”

Imagine a situação: você viaja com uma amiga, seu marido diz para ‘curtir à vontade’, você se envolve com outro homem e, pouco tempo depois de voltar para casa, descobre que está grávida. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher britânica, de 36 anos. Em um depoimento anônimo ao jornal The Sun, ela contou detalhes da viagem e da situação que, agora, precisa enfrentar com sua família.

A muher é mãe de duas crianças, de 5 e 3 anos, e, segundo ela, desde o começo das restrições impostas pela pandemia, passou quase todo o tempo em casa cuidando dos filhos, enquanto o marido saía para trabalhar. “Foi cansativo, não passava um dia sequer em que não tivesse que lidar com birras e choros. Aí uma amiga minha tinha acabado de se separar do namorado de três anos e meu marido concordou que eu poderia ir com ela para Portugal para uma folga”, disse.

As duas embarcaram para viajar e, nos dias de férias, aproveitaram para ir a bares e conhecer outras pessoas. “Nas primeiras noites eu me comportei bem, mas depois conheci um homem específico. (…) Fui franca sobre o fato de ser casada, mas ele continuou a flertar comigo. Enquanto caminhávamos para casa às 4 da manhã, paramos na praia. Ele se inclinou para um beijo e eu não o impedi. Quando eu vi já estávamos fazendo sexo, bem ali na areia.”

Segundo a mulher, ela nunca havia traído o marido antes e pediu para amiga guardar segredo e não contar para ninguém o que aconteceu. “Eu me senti péssima, não sou esse tipo de pessoa. Mas disse a mim mesma que estava tudo bem, porque era apenas sexo e não havia sentimentos envolvidos. Mas um mês depois, percebi que minha menstrução estava atrasada.”