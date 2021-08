México x Brasil: onde assistir, horários, escalações

No sonho do bicampeonato olímpico, o Brasil tem uma difícil tarefa na manhã desta terça-feira (3/8). A Seleção Masculina terá como adversário o México, adversário da final de 2012 em Londres, quando a equipe brasileira terminou a disputa com a medalha de prata. A bola rola à partir das 5h (horário de Brasília), no Kashima Stadium.

E o Brasil pode ter desfalque importante na partida da semi. O atacante Matheus Cunha, autor do gol contra o Egito na última partida, pode ficar de fora do jogo. Paulinho, Reinier e Malcom são os mais cotados para a vaga. A Seleção Brasileira chega invicta com três vitórias e um empate até aqui.