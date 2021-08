Ministro da Casa Civil Ciro Nogueira recebe Gladson Cameli no Planalto

O governador Gladson Cameli; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acres (Aleac), deputado Nicolau Júnior; e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, se encontraram, na tarde desta quinta-feira (19), em Brasília, com o chefe a Casa Civil, senador licenciado Ciro Nogueira. O secretário de Articulação Política do Governo, Alysson Bestene, também estava presente à reunião – todos eles são do mesmo partido, o Progressistas.

De acordo com as assessorias dos três políticos acreanos, na pauta do encontro estiveram discussões sobre investimentos para o Acre na área de infraestrutura, com obras importantes, e também recursos para o setor de saúde.

“Saio muito animado dessa agenda com a receptividade do ministro Ciro Nogueira com as causas do Acre. Vamos ter investimentos que são importantes para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. A gente sabe que a parceria com o Governo Federal para um estado pobre como o nosso é extremamente importante para o desenvolvimento”, disse Nicolau.

À saída do encontro, o governador Gladson Cameli também falou sobre o encontro e sobre Ciro Nogueira, seu amigo pessoal. “A escolha do presidente Jair Bolsonaro pelo nome de Ciro para Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República foi da maior importância para o País, já que Ciro tem o perfil de um líder conciliador e que trará, com certeza, um estreitamento maior entre as diversas áreas do Governo Federal com os outros Poderes e com os Estados da Federação”, disse Cameli. “Aproveitamos a reunião com o Ministro para expor vários pontos de interesse para o desenvolvimento do Estado nas diversas áreas da saúde, educação, segurança e infraestrutura”, acrescentou.

Gladson Cameli afirmou ainda que as boas relações dos políticos do Acre com Ciro Nogueira será benéfica para o estado. “Temos certeza que essa amizade e confiança mútua trarão excelentes frutos para ambos os lados, já que o Estado do Acre reafirma seu apoio ao Governo Federal e ao Presidente Jair Bolsonaro, e se coloca à inteira disposição para os projetos de desenvolvimento e progresso do País”, disse. “Na ocasião, Ciro Nogueira se colocou à disposição do Acre para ajudar no que for possível”, acrescentou o governador.