Ministro Queiroga vacina Eduardo Bolsonaro contra covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinou hoje o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), contra a covid-19.

A cena foi compartilhada pelo próprio parlamentar em suas redes sociais. O nome do fabricante do imunizante, no entanto, não foi divulgado.

“E hoje também foi a minha vez, ao lado do próprio ministro Queiroga”, comemorou Eduardo, na legenda. (Assista ao vídeo abaixo)

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota), irmão mais velho de Eduardo, também foi vacinado pelo ministro da Saúde, no dia 22 de julho, enquanto cumpria agenda no Rio de Janeiro. Flávio recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca.

Já o presidente Bolsonaro mantém o discurso de que pretende ser o último a ser vacinado. Em dezembro de 2020, diante da pressão popular, chegou a dizer que não tomaria o imunizante, “e ponto final”.

“Eu não vou tomar vacina e ponto final. Minha vida está em risco? O problema é meu”, disse ele em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

Bolsonaro testou positivo para o vírus em julho do ano passado. Durante o isolamento no Palácio da Alvorada, Bolsonaro publicou vídeos nos quais ingeria comprimidos de cloroquina/hidroxicloroquina, e defendia o uso da substância no combate à covid-19, o que gerou críticas. Não há eficácia comprovada do medicamento contra a doença.