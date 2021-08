Minoru Kinpara será candidato a deputado federal, garante Gladson Cameli

Após reunião com o ex-reitor da Universidade Federal do Acre, Minoru Kinpara (PSDB), o governador Gladson Cameli (Progressistas) revelou, em entrevista ao ContilNet, que o ex-candidato a prefeito já confirmou sua candidatura a deputado federal com o apoio do governador.

Além de Minoru, Cameli recebeu também o presidente do partido tucano que reafirmou que o partido permanece ao lado do governador.

“O Minoru é um cara que admiro muito, sempre quis ter ele do eu lado, não aconteceu na última eleição por questão partidárias, mas agora fico muito feliz que isso será possível. Minoru é professor, um cara inteligente e tem muito a acrescentar”, comemorou.

Minoru chegou a fazer tratativas com o PSD, partido do senador Petecão, já declarado pré-candidato a governador.