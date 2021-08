MODALIDADES DE CRÉDITO

Saiba quais são os quatro tipos de créditos mais caros do país

Crédito vem da palavra “acreditar”. Aplicado ao mercado financeiro significa que é uma fonte de recursos extra para a aquisição de bens e serviços de forma antecipada que você pode utilizar obtida de terceiros (financeiras, bancos, cooperativas de crédito, entre outros).

A base para se ter crédito está na confiança; na confiança de que o credor irá receber de volta o dinheiro emprestado com juros. Assim, quanto maior o risco disso não acontecer, maiores são os juros cobrados.

Vejamos agora algumas modalidades de crédito desde àqueles com as maiores taxas de juros para as menores:

– Cartão de crédito: talvez a forma mais conhecida seja essa, o cartão de crédito. Esta entre as modalidades com juros mais caros do mercado. Nunca pague a fatura parcialmente antes do vencimento achando que tem mais os dias de diferença para pagar o restante sem juros. Ao pagar antes do vencimento, a instituição entende que você quis pagar integralmente mas não tinha o valor suficiente e automaticamente você renegocia a dívida passando a te obrigação de pagar juros;

– Cheque especial: de fácil acesso, é um limite automático ofertado pela instituição financeira onde você tem conta para o caso de precisar de dinheiro e não tiver saldo suficiente no momento. Pode ajudar em momentos de apuros, mas é como uma armadilha, porque uma vez utilizado cobra juros altíssimos. Logo, se precisar dele, pague-o o mais breve possível;

– Empréstimo pessoal: é outro tipo de crédito oferecido pelas instituições financeiras aos seus correntistas. Podem servir para realizar uma compra de valor alto ou quitar dívidas que possuam juros maiores;

– Empréstimo consignado: àquele em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento sem necessidade de avalista. Normalmente, é um crédito com vantagens especiais e as melhores condições para funcionários de empresas e órgãos conveniados, aposentados e pensionistas do INSS;

O ideal é não usar crédito, mas se precisar espero que esse artigo te ajude de alguma maneira. Para saber em média, quais são as taxa de juros cobradas em diversos lugares basta procurar na internet por “taxa de juros, banco central do brasil” Você vai se surpreender com juros que essas empresas de crédito cobram.

Para outros conteúdos, siga-nos no canal do YouTube, Instagram e Telegram.