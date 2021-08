Modelo com biquíni de máscara já foi xingada de porca ao exibir bumbum

No Instagram, onde soma mais de 1,2 milhões de seguidores, Karina contou que recebe centenas de comentários de pessoas sugerindo que ela deveria “comer salada”.

A influencer, inclusive, já foi chamada de porca ao exibir uma foto de seu bumbum real.

“Recebo muitos comentários dizendo que sou um péssimo modelo para as mulheres. Mas quando comentam com emojis de porco, nunca me ofendo, porque os porquinhos são os animais mais inteligentes e absolutamente mais fofos do planeta”, comentou.