Monitorado suspeito de traficar drogas no Tucumã é preso após denúncia anônima

Com base em denúncia anônima, policiais penais e militares prenderam no final da tarde desta quinta-feira, 5, um monitorado suspeito de traficar drogas no conjunto Tucumã, em Rio Branco. A denúncia foi recebida pela Polícia Militar durante abordagem a usuário de entorpecentes e repassada à Polícia Penal que compareceu ao local para identificar o monitorado.

Ao chegar na residência indicada, as equipes foram recebidas pelo suspeito, acompanhado do pai.

Autorizada a entrada na residência, os profissionais realizaram buscas e encontraram dois tabletes de uma substância aparentando ser maconha e a quantia de R$ 240,00.

De acordo com as equipes, o pai do monitorado demonstrou-se revoltado com o filho e repetiu algumas vezes a frase: “eu falei para você parar de vender drogas. Você tem que ser homem”.

No Boletim de Ocorrência, os policiais informaram que o monitorado havia sido preso há poucos dias pela prática do mesmo crime, e as informações eram de que ele continuava vendendo entorpecentes no local.

Diante dos fatos, o preso foi conduzido à Delegacia de Flagrantes pela prática do crime de tráfico de drogas.