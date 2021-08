Moradora da Cidade do Povo denuncia problemas de estrutura em casa; veja vídeo

A residente de uma das casas do Conjunto Habitacional Cidade do Povo reclama de problemas de estrutura na casa em que mora e pede que os órgãos responsáveis deem devida atenção a situação dela e dos vizinhos, que também passam pela mesma situação.

Em vídeo, Regiane de Souza, que mora na Cidade do Povo há 5 anos, mostra as rachaduras na parede do banheiro e como ficou o piso da sala e da cozinha, que começou a soltar na última quinta-feira (12). “Escutamos um barulho horrível, achei que o teto da casa estava caindo, quando fomos ver, era o piso da minha sala soltando. Hoje eu decidi tirar as lajotas com medo dos meus filhos machucarem os pés”, afirma. Assista o vídeo abaixo:

Para o ContilNet, Regiane conta que a parede do lado de fora da casa também está apresentando defeitos na estrutura. “O chão parece que está separando da parede. É a mesma parede que está com as rachaduras no banheiro e no meu quarto”.

A moradora diz que a situação está causando problemas para a família, uma vez que ela não consegue deixar os filhos sozinhos em casa pois estão com medo de algo mais quebrar e poder machucá-los. “Eu tenho hipertensão. Hoje não consegui trabalhar, pois acordei com muita dor de cabeça, com pressão alta por causa do nervoso que passei”.

Além disso, Regiane e a família não estão usando o banheiro para tomar banho, com medo de entrar mais água entre a parede e a lajota, e não tem condições de abrir o registro para liberar água para a descarga do vaso sanitário.

“Estamos abalados. Tivemos o susto nas duas vezes que o piso soltou e agora não consigo ficar sozinha em casa. A primeira rachadura apareceu no banheiro, há 2 anos, mas quando um fiscal do banco responsável veio olhar todas as casas, disse que era apenas superficial”, explica.