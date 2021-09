Moradores de bairro em Sena cobram melhorias em rua; cratera é usada como depósito de lixo

Residente na Rua Projetada 2, Bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, a dona de casa Maciele Nascimento fez um apelo nesta terça-feira (31), às autoridades competentes com relação a situação caótica do local. Uma cratera se formou no meio da Rua, inviabilizando o tráfego de carros e motocicletas e colocando em risco um poste de energia elétrica que pode desabar.

“A situação aqui está muito difícil, pois não tem como trafegar. Além disso, há esse perigo relacionado ao poste de energia. Estamos fazendo um apelo aos vereadores, ao prefeito da cidade, para que possam tomar as providências antes que aconteça o pior”, comentou.

O vereador José Costa (PTB), foi até o local após receber a reclamação e disse que estará enviando ofício para que a Prefeitura faça uma intervenção o quanto antes. “Na sessão da noite de hoje estarei cobrando, via ofício, uma providência por parte da Prefeitura de Sena. Realmente a situação é precária”, salientou.

Fotos: ContilNet