Moradores do ramal Tinguí, em Feijó, interditam BR-364 em protesto por problemas de energia elétrica

Nesta quarta-feira (25), moradores do ramal Tinguí, localizado no município de Feijó (AC), interditaram o KM 33 da BR-364 com o intuito de reivindicar a respeito da falta de energia elétrica no local, relacionada ao programa Luz para Todos.

Ao tomar conhecimento da situação, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deslocaram até o local, que fica a seis horas de viagem, para tomarem os procedimentos cabíveis.

A liberação da pista, que está totalmente interditada, está prevista para acontecer às 16h.