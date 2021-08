Acre perde Cleomar Gouveia, um dos funcionários mais antigos da Assembleia Legislativa do Acre

Um dos profissionais mais queridos da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) morre neste primeiro dia de agosto. Informações preliminares dão conta de que seu Cleomar Gouveia foi vítima de um câncer pulmonar.

Seu Cleomar deixa três filhos: Sandro, Sandra e Junior. A família, através das redes sociais, vai se pronunciando aos poucos. “Um segundo pai para todos os sobrinhos: assim era tio Gouveia”, publicou a sobrinha Naluh Gouveia.

“Tio, como eu te amo! Tá passando um filme na minha cabeça”, lamentou Ethiene Gouveia.

Centenas de mensagens com homenagens para seu Cleomar invadem as redes sociais. O velório acontece neste domingo (1) no Morada da Paz; o enterro acontece na segunda-feira (2).