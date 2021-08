Morre com mais de 90 anos em Rio Branco, dona Ralime Said Assem

Será sepultada nesta terça-feira (24), em Rio Branco, uma das maiores matriarcas da cidade, dona Ralime Said Assen, com mais de 90 anos de idade e de causas naturais. Ela teve 15 filhos, entre os quais os jornalistas Flavio Assem de Carvalho, que atua em Manaus (AM), e Jorge Said, este último falecido em Rio Branco, aos 45 anos, em 2015, por infarto. Entre seus filhos, apenas uma mulher, Maria Auxiliadora de Carvalho. Dos 15 filhos, 13 estão vivos.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) lamentou a morte da matriarca cruzeirense, que também era viúva do ex-seringueiro Aldemar Rocha de Carvalho. “Era minha vizinha na infância, uma amiga da vida inteira e mãe do meu irmão Mark Clark”, disse o deputado. “A família da dona Ralime está sempre rodeada de amigos e amigas, admiradores e admiradoras, porque naquele núcleo o amor e a fraternidade fazem morada. O seu exemplo nos acompanhará, bem como a ternura que sempre encontramos na senhora”, afirmou.