Morre, em Rio Branco, um dos filhos de Garibaldi Brasil; Júlio fez história no AC

Júlio Brasil, filho do lendário Garibaldi Brasil, ex-promotor público e jornalista que fez história no Acre desde os tempos de território, morreu, nesta segunda-feira (16), no bairro que morava, o Conjunto Tucumã, de causas naturais.

Júlio Brasil chegou a ser candidato a deputado nos anos 90, com um slogan que era a sua própria imagem e semelhança: “Bagulho por bagulho, vote no Júlio”. Não foi eleito, é claro.

Um dia, numa roda de amigos, ele confessou que foi candidato apenas por brincadeira, já que sua vida era, sim, uma grande festa. Há anos, ele lutava contra doenças diversas, incluindo obesidade mórbida. Ele era viúvo e deixa filhos e uma legião de amigos.