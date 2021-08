Morre João Calvo, um dos mais famosos pilotos do AC: “Foi voar mais perto de Deus”

Um dos mais famosos pilotos de avião do Acre, o aposentado João Calvo, de 72 anos, morreu nesta sexta-feira (27). Ele havia vencido a Covid-19 em fevereiro deste ano, quando ficou 40 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Into, em Rio Branco.

A causa da morte não foi divulgada, mas nas redes sociais, a sobrinha do piloto lamentou sua partida: “Tio João Calvo foi voar mais perto de Deus”, disse. Nos comentários muitos amigos da família se entristeceram com a notícia: “Que Deus receba ele em sua glória”, desejou um, “João Bó era um grande Piloto, descanse em paz”, declarou outro.

O filho dele também se manifestou: “Meu herói, meu exemplo, foi morar com Deus. Te amo para sempre, meu pai”, escreveu nas redes sociais.

João Calvo, nasceu em 28 de abril de 1948, no município de Regente Feijó, interior de São Paulo. Viveu sua infância e adolescência em Orizona, interior do Paraná. Chegou ao Acre na década de 70 com o irmão Pedro Calvo, com intuito de plantar café, mas a aviação se tornou sua paixão. Trabalhou por cerca de 40 anos cortando os céus da Amazônia nos famosos táxis-aéreos, com total aproximado de 20.000 horas de voo.

Ele também é conhecido como piloto João Bó. Calvo deixa 6 filhos e 6 netos.