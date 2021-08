A funcionária do Hospital das Clínicas de Rio Branco, Geci Silva, morreu no fim da manhã desta segunda-feira (30), no Acre.

Geci tinha 47 anos de idade e era irmã do fisioterapeuta e suplente de deputado, Jefferson Mendonça, conhecido como Jefferson “Pururuca”. A mulher foi candidata a vereadora pelo PTB em 2020.

Nas redes sociais, muitas pessoas estão lamentando a partida prematura de Geci.