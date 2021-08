Morre pai da presidente do TJ-AC Waldirene Cordeiro; Governo do Estado lamenta

O governo do Estado do Acre comunicou, nesta sexta-feira (27), o falecimento do senhor Pedro Ferreira da Cruz, pai da presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro.

De acordo com informações da nota, o falecimento se deu na quinta-feira (26), em Rio Branco. Pedro Ferreira da Cruz tinha 76 anos e deixa duas filhas, cinco netos e quatro irmãos.

Em nota, o governador Gladson Cameli lamentou a morte e prestou condolência aos familiares. Confira:

Nota de Pesar

Que neste momento de dor e luto, a fé e a solidariedade sejam fontes de consolo à família enlutada.

Gladson Cameli

Governador do Estado do Acre