Morre vítima de acidente doméstico o polêmico José Bernardo, conhecido como ‘Panelada’

O poeta e repentista popular José Bernardo, conhecido em Rio Branco pelo apelido de “Panelada”, um militante do movimento comunitário, faleceu na madrugada desta sexta-feira (06), no Hospital do Idoso, aos 76 anos. Cearense, ele vivia no Acre há muitos anos e chegou a trabalhar na Prefeitura de Rio Branco nas gestões dos prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre.

A família e amigos informaram que ele foi internado no Hospital do Idoso após sofrer um acidente doméstico, sem maiores esclarecimentos. O fato é que, há anos, “Panelada” lutava contra um câncer, que o atingira a partir do nariz. Tratava-se no Hospital do Amor, em Porto Velho (RO)

Militante social, ele mantinha uma Página no Facebook na qual operava uma webrádio. Pelos microfones da rádio, contava piada, criticava quem bem entendia e declamava seus versos e repentes. Era também um grande dançarino de forró, frequentador assíduo das festas no chamado “Senadinho”, no centro de Rio Branco, e depois no espaço cultural Lídia Hames, no bairro do Aeroporto Velho, antes da Pandemia.