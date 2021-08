Mostra Viver Ciência abre inscrições para equipes escolares; saiba como participar

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, através do Departamento de Inovação abre as inscrições para as escolas participarem da Mostra Viver Ciência, um evento para promoção da pesquisa científica com alunos do ensino fundamental e médio, que é realizado no Acre há vários anos. O tema deste ano é “A ciência a serviço da vida” e acontece entre os dias 10 de setembro a 29 de outubro.

As inscrições estão abertas para equipes formadas por seis ou oito alunos e dois professores orientadores autorizados pela instituição e podem ser realizadas no site da Mostra Viver Ciência entre os dias 30 de julho a 31 de agosto, com o preenchimento devido do formulário disponibilizado no site.

A Mostra tem o objetivo de estimular o entretenimento das escolas da rede pública do Acre no período de suspensão das aulas presenciais e promover a integração virtual entre alunos e professores, além de promover o desenvolvimento de habilidades como raciocínio, agilidade, análise e estratégias através de atividades.

“Minha equipe pode participar?”

As equipes devem ser formadas por alunos, de forma heterogênea, e professores em uma das categorias, que são: Ensino Fundamental Anos Finais (EF) e Ensino Médio (EM), de forma voluntária e com apenas uma equipe por escola. É necessário que as equipes tenham acesso à internet, sendo responsabilidade da escola dar suporte.

Mostra Viver Ciência

De acordo com o chefe da Divisão de Práticas Inovadoras do Departamento de Inovações, Aires Pergentino, a cada semana será postado um desafio de uma área do conhecimento: Ciências da Natureza, Linguagens e Suas Tecnologias, Matemática e Suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O projeto de investigação está ligado ao tema geral do evento: a ciência a serviço da vida, que será construído ao longo do evento.

“Essa é uma ação que representa a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como principal ideia a difusão da ciência, da tecnologia e da inovação. Queremos valorizar as ações inovadoras produzidas pelas nossas instituições”, explica.

O evento está na sétima edição, sendo esta a segunda de forma remota, com desafios, atividades e oficinas. A realização conta com parceria com a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC/AC) e Universidade Federal do Acre (Ufac).

As escolas interessadas em inscrever equipes de alunos e professores para a Mostra Viver Ciência 2021, devem acessar o site, ler o regulamento para preencher o formulário de inscrição. Todas as equipes inscritas receberão certificado de participação e as equipes classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar, de cada categoria (EF e EM), receberão medalhas e troféus.

Cronograma

Realização das inscrições: 30 de julho a 31 de agosto.

Abertura da Viver Ciência Virtual 2021: 10 de setembro.

Realização das atividades: 10 de setembro a 19 de outubro.

Divulgação das equipes campeãs: 29 de outubro.

Realização da premiação: data a ser definida.